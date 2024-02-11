Darıca 77’de attı 80’de yedi

İlk yarısı 0-0 biten maçta Sarı-Yeşilli ekip, 77’de 1-0 öne geçti. Darıca GB, atağında konuk takımın stoperi Köksal Ayaydın topu kendi kalesine gönderdi. Darıca GB, 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğü ancak 3 dakika sürdü. 80.dakikada Burak Taşdemir’un golü ile skora 1-1’lik eşitlik geldi. Darıca GB, kendi sahasında oynadığı maçta bu beraberlikle çok önemli 2 puan kaybetti.
Kaynak: Spor Servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.