BAL’da derbiyi Gebzespor kazandı

DİLİSKELESİSPOR DİRENEMEDİ
Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’da çokda başarılı olan, il sıralamasında Gölcükspor ve Kullarspor’un da önünde yer alan Diliskelesispor, pazar günü sahasında Gebzespor’u konuk etti. Lider Gebzespor, 7.dakikada İliyaz Işık ve 32.dakikada Ömer Faruk Can’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında İliyaz Işık ile farkı üçe çıkaran Gebzespor rahatladı. Diliskelesispor 85.dakikada kazandığı penaltıyı Cebrail Serçek ile gole çevirdi, skor 3-1 oldu. Maçı 3-1 kazanan Gebzespor liderliğini devam ettirdi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.