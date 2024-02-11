BAL’da derbiyi Gebzespor kazandı

DİLİSKELESİSPOR DİRENEMEDİ

Bu sezon ilk kez yer aldığı BAL’da çokda başarılı olan, il sıralamasında Gölcükspor ve Kullarspor’un da önünde yer alan Diliskelesispor, pazar günü sahasında Gebzespor’u konuk etti. Lider Gebzespor, 7.dakikada İliyaz Işık ve 32.dakikada Ömer Faruk Can’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısında İliyaz Işık ile farkı üçe çıkaran Gebzespor rahatladı. Diliskelesispor 85.dakikada kazandığı penaltıyı Cebrail Serçek ile gole çevirdi, skor 3-1 oldu. Maçı 3-1 kazanan Gebzespor liderliğini devam ettirdi.