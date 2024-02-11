Kullarspor galip Yuvacık mağlup

GÖLCÜKSPOR’UN MAÇI YOKTU
Geçen hafta kent derbisinde Kullarspor’u yenen Gölcükspor, bu haftayı bay geçti. Gölcükspor’a uzatma dakikalarında yeddiği golle 1-0 mağlup olan Kullarspor, deplasmanda Uzunköprü ile karşılaştı. Yeni transferi Şşaban Uçar’ın attığı golle 1-0 öne geçen Kırmızı-Siyahlı ekip, 45+2’de yediği golle devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, Şaban Uçar (2), Yiğit Kerem Armutlu ve Aykut Aslan’ın golleriyle maçtan 5-1 galip ayrıldı. Genç oyuncularla ligin ikinci yarısında mücadele eden Yuvacıkspor, sahasında Keşanspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 68’de yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.