Kullarspor galip Yuvacık mağlup

GÖLCÜKSPOR’UN MAÇI YOKTU

Geçen hafta kent derbisinde Kullarspor’u yenen Gölcükspor, bu haftayı bay geçti. Gölcükspor’a uzatma dakikalarında yeddiği golle 1-0 mağlup olan Kullarspor, deplasmanda Uzunköprü ile karşılaştı. Yeni transferi Şşaban Uçar’ın attığı golle 1-0 öne geçen Kırmızı-Siyahlı ekip, 45+2’de yediği golle devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, Şaban Uçar (2), Yiğit Kerem Armutlu ve Aykut Aslan’ın golleriyle maçtan 5-1 galip ayrıldı. Genç oyuncularla ligin ikinci yarısında mücadele eden Yuvacıkspor, sahasında Keşanspor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda 68’de yediği golle karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.