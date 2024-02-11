Gazze'de can kaybı 28 bin 176'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 128 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 28 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.
Son saldırılarda 173 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 784'e ulaştığı kaydedildi.
Bakanlık, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.