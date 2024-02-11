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Çayırova Belediyesi, Ormanspor’u son saniye basketiyle yendi

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Türkiye Basketbol Ligi’nin 24. hafta karşılaşmasında sahasında OGM Ormanspor’u konuk eden Çayırova Belediyesi, son saniye basketiyle zorlu mücadeleyi 72-70 kazanmayı başardı.

Çayırova Belediyesi, Ormanspor’u son saniye basketiyle yendi mask
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İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, 24. hafta maçında Ankara temsilcisi OGM Ormanspor’u konuk etti. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ilçe protokolü de yerinde takip etti. Baş antrenör Musa Enes Akdilek’in öncülüğünde maça Diante Watkins, Phill Greene, Kutay Akpulat, Ercan Bayrak ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, maça da hücumda verimli başladı. Ercan Bayrak ve Diante Watkins’in etkili dış atışlarıyla karşılaşmaya yüzdeli başlayan Çayırova Belediyesi’nin hücum oyununa, OGM Ormanspor da karşılık verdi ve ilk çeyrek 21-21’lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta hücumdaki üretkenliği azalan temsilcimiz devreye 38-40 geride girdi.

 

SON SANİYE BASKETİ PHİLL GREENE’DEN

Üçüncü periyotta İlkan Karaman ve Diante Watkins’in bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü yeniden ele alan Çayırova Belediyesi, son periyoda 63-60 önde girmeyi başardı. Maçın karar periyodunda her iki takım da hücumda üretkenliğini yitirirken, karşılıklı yapılan hatalarla maçta heyecan bir an olsun düşmedi. Son 25 saniye kala bulduğu basketle OGM Ormanspor maçı 70-70 eşitliğe getirdi. Molanın ardından son hücum için sahaya çıkan Çayırova Belediyesi, Phill Greene’in son saniye basketiyle heyecan fırtınası olan maçı 72-70 kazanmayı başardı.

 

DİANTE WATKİNS’TEN 22 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 22 sayı ile Diante Watkins olurken, İlkan Karaman’ın 15 sayı 10 ribaundu ve Phill Greene’in son saniye basketinin yanı sıra 7 sayı 7 ribaunt ve 8 asistlik performansı galibiyette büyük rol oynadı. Maçı yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bir galibiyet klasiği, Ormanspor’u 72-70 yeniyoruz, yolumuza devam ediyoruz” dedi. Çayırova Belediyesi bu zaferle, ligdeki 13. galibiyetini aldı ve ligde 5. sıraya yükseldi.

Kaynak: Bülten

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11 Şub 2024 - 23:50 - Spor --- Okunma

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