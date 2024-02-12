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Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Pençe-Kaplan bölgesinde bir asker şehit oldu mask
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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde araç kazası meydana geldiği belirtildi.

Kazada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

KÜTAHYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in acı haberi, Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde oturan ailesine verildi.

Oğlunun şehit olduğu haberini alan Necmettin ve Necla Özkardeş çifti gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin bulunduğu köy evine Türk bayrakları asıldı.

Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli asker olarak görev yapan Özkardeş'in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

# araç

12 Şub 2024 - 01:16 - Türkiye --- Okunma

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