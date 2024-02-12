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Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor

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Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplanacak. Gündemde, enflasyonla mücadele, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları ile ABD'den F-16 tedarik süreci olacak.

Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor mask
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Kabine, yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek.

12 YIL SONRA MISIR'A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

F-16

F-16 tedarik ve modernizasyon süreci de kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olarak belirtiliyor.

Amerikan Kongresi'nden Türkiye’nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı.

Kabinede bu konuda teknik süreçlere ilişkin de değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak'a bir dizi temasta bulundu.

O ziyaretlerin yansımaları ve Irak’taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV

# Kabine Toplantısı, Beştepe, Türkiye, yeni, hafta, ziyaret

12 Şub 2024 - 08:51 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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