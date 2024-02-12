Kocaeli Kuyumcular Derneği günlük olarak altın fiyatlarını yatırımcılar ve vatandaşlar ile paylaşarak herkesin güncel ve güvenilir bilgiye erişmesini sağlıyor. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar da Kocaeli altın fiyatlarını takip ederek güncel fiyatlardan haberdar olabilir. Kocaeli altın fiyatları 12 Şubat Pazartesi ise şu şekilde;

KOCAELİ KUYUMCULAR BİRLİĞİ ALIŞ SATIŞ 22 AYAR BİLEZİK 1.850 1.995 14 AYAR 1.150 1.950 ATA LİRA 13.600 14.150 ÇEYREK ALTIN 3.320 3.490 YARIM ALTIN 6.640 6.980 ZİYNET ALTIN 13.280 13.960 REŞAT 5'Lİ 66.000 72.000 22 AYAR YARIM GR 925 1.010 24 AYAR YARIM GR 1.010 1.080

Kaynak: Haber Merkezi