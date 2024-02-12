Kocaeli’de bugün 4 ilçede elektrikler kesilecek (12 Şubat Kocaeli Elektrik Kesintisi)

SEDAŞ’ın Kocaeli’de gerçekleştireceği planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’nin 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kandıra, Gölcük, Kartepe ve İzmit’te kesinti yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56417
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA
|BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|12.02.2024
|09:00
|17:00
|56509
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KAYMAZ
|KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|12.02.2024
|09:00
|15:30
|56512
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|DONANMA
|161. SK., 197. SK., 203. SK., 204. SK., 210. SK., 213. SK., 215. SK., 250. SK., 260. SK., 262. SK., 264. SK., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., ANAFARTALAR CD., ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İZNİK CD., MEVLANA CD., PAZARLIDERE CD., YEŞİLIRMAK CD.
|12.02.2024
|09:00
|16:00
|56583
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAEVLER, FATİH, ISTASYON, İSTASYON
|AKAN SK., AKGÜN, ASHANE, AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BAGIMSIZ, BAĞIŞLAYAN SK., BAŞARAN SK., BORAN SK., BOSTANLI, EŞREF BİTLİS SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., ISMETPASA, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., KALE SK., KEMALPASA, KUL SK., KURTULUŞ CD., MERIÇ, MERİÇ SK., NIZAM, ÖZEN, PARLAK SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., ŞEN SK., TOPÇU SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK.
|12.02.2024
|09:00
|09:30
|56586
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAEVLER, İSTASYON
|ATAÇ SK., BADEM SK., BAĞIMSIZ SK., BOSTANLI SK., ÇAKMAK, KEMALPAŞA CD., KURTULUS, KURTULUS CD., NİZAM SK., ÖZTÜRKLER SK.
|12.02.2024
|09:30
|16:30
|56588
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ATAEVLER, DUMLUPINAR, İSTASYON
|AKGÜN SK., AŞHANE SK., AYBAHÇE SK., BASARAN, BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI SK., EFSUN SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HEMŞİRE SK., IZCI, İZCİ SK., KAHRAMAN SK., MESNEVİ SK., ÖZEN SK., SERÜVEN SK., YAZ SK.
|12.02.2024
|16:30
|17:00
|56603
|KOCAELİ
|İZMİT
|YASSIBAG, YASSIBAĞ
|MURATOGLU MEVKII, MURATOĞLU MEVKİİ, MURATOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER
|12.02.2024
|09:00
|13:00
|56663
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH, SARIMEŞE
|ENGİNAR SK., HIPODRUM, MELEK, MELEK SK.
|12.02.2024
|09:00
|17:00
|56664
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE
|7 HAZİRAN CD., ASMALI SK., ATAŞ SK., AVDAN SK., BAMBU SK., BEŞEVLER CD., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., ÇİLEK SK., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, DİŞBUDAK SK., ECRIN, ECRİN SK., EVLİYA SK., GÜLAĞACI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜRAY SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., HÜRMET, HÜRMET SK., KAYNAK SK., KINA, KINA SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MAZBATA, MAZBATA SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., SAPANCA YOLU CD., SUKENT SİTESİ YOLU SK, TEL SK., VISNE, VİŞNE SK.
|12.02.2024
|09:00
|17:00
|56665
|KOCAELİ
|KARTEPE
|MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK
|BALABAN BERRAK SİTESİ YOLU SK, BESEVLER, BEŞEVLER, BÖRÜLCE SK., EĞRELTİ SK., FERİK SK., HOSNUT, HOŞNUT SK., KAVAK SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU, VAKIF, VAKIF SK., YUKARI 1, ZENCEFIL
|12.02.2024
|09:00
|17:00
Kaynak: Haber Merkezi
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