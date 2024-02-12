Çatlakların oluştuğu apartmanda demirler tel tel döküldü

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir sitede çekilen görüntüler endişe yarattı. Daire sahibi binada oluşan çatlakları cep telefonu kamerasıyla çekerek, cımbızla tel tel dökülen demirleri çatlayan yerin içerisinden çıkardı. Binada sahibi betonun da döküldüğünü gösterirken, deniz kabuğu olduğunu da söyledi. 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapılan 5 katlı binaların bulunduğu sitede çekilen görüntüler endişe yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.