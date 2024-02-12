Kocaeli’de oluşan bulutlar ilgi çekti

Kocaeli’de dün gün batarken gökyüzünde oluşan güzellik dikkat çekti. Kızılın ve mavinin tonların buluştuğu gökyüzünde muhteşem bir güzellik ortaya çıkarken, bir bulut kümesi ilgi çekti. Bulutun merceksi bulut olduğu belirtildi. Merceksi bulutlar, sıra dışı görünümüyle birçok kişinin ilgisini çekti. İç içe geçmiş halkalı görüntüsüyle mercek veya tabağa benzetilen, güneş ışığını spiral halinde yansıtan merceksi bulutlar, kesme rüzgarlarının sonucu olarak da biliniyor.

MERCEK BULUTU NEDEN OLUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor. Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Güçlü hava akımları bir engelle, örneğin bir dağ ya da sıradağ ile karşılaştığında yükselir ve engeli aştıktan sonra dalgalara benzer bir yol izler. Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur.

Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş gibi görünebilir.

Kocaeli semalarında merceksi bulutlar oluştu. İşte o anlar... pic.twitter.com/WvCx7B3cS1 — Hava Forum (@HavaForum) February 11, 2024

Kaynak: HABER MERKEZİ