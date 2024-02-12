Motorine bu gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek, Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye çıkıyor

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam gelecek. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak. Motorinin Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye dayanıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
Kocaeli
Benzin: 39,34 TL
Motorin: 41.72 TL
Gelecek zam sonrası Kocaeli’de motorin fiyatı 44.28 TL’ye kadar çıkacak. LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Necdet - Zehir olsun yapılan zamlar
Comolokko Cemalettin - Benzin Motorine zam geliyor ama trafik buna paralel Kocaelide gün geçtikçe artıyor kimse ekonomik kriz var demesin :)
ahmet - Katılıyorum,hafta sonu izmitin içi ve dışı araç yoğunluğundan kilit maşallah
Beka Beka - Enflasyon rayına oturdu. Gece yarıları saniye sektirmeden geliyor mübarek ...
benden söylemesi - iyiki lozan bitti petrol bulmaya başladık ya lozan bitmeseydi ne yapardık
İvero - Süperiz
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.