Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Şub 2024 - 09:29- Ekonomi G:

Motorine bu gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek, Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye çıkıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Motorine bu gece büyük zam geliyor. Motorinin Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye dayanıyor.

Motorine bu gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek, Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye çıkıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli 2 lira 55 kuruş zam gelecek.  Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak. Motorinin Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye dayanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

Kocaeli

Benzin: 39,34 TL

Motorin: 41.72 TL

Gelecek zam sonrası Kocaeli’de motorin fiyatı 44.28 TL’ye kadar çıkacak. LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli

12 Şub 2024 - 09:29 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.151.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
04

Comolokko Cemalettin - Benzin Motorine zam geliyor ama trafik buna paralel Kocaelide gün geçtikçe artıyor kimse ekonomik kriz var demesin :)

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 10:30
06

ahmet - @Comolokko Cemalettin 04 nolu yoruma cevabı: Katılıyorum,hafta sonu izmitin içi ve dışı araç yoğunluğundan kilit maşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 10:52
03

Beka Beka - Enflasyon rayına oturdu. Gece yarıları saniye sektirmeden geliyor mübarek ...

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 09:46
02

benden söylemesi - iyiki lozan bitti petrol bulmaya başladık ya lozan bitmeseydi ne yapardık

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 12 Şubat 09:44
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Dolar/TL haftaya rekorla başladı mask
Dolar/TL haftaya rekorla başladı
EYT’liye bu yıl emlak vergisi yok mask
EYT’liye bu yıl emlak vergisi yok
Borsa haftaya rekorla başladı mask
Borsa haftaya rekorla başladı
Motorine bu gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek, Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye çıkıyor mask
Motorine bu gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek, Kocaeli’de fiyatı 45 TL’ye çıkıyor
Çalışanların kıdem tazminatı tavanı arttı mask
Çalışanların kıdem tazminatı tavanı arttı
Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 12 Şubat Pazartesi Kocaeli Altın Fiyatları) mask
Kocaeli Altın Fiyatları ne kadar? (Kocaeli Kuyumcular Derneği 12 Şubat Pazartesi Kocaeli Altın Fiyatları)

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL