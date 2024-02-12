Kocaeli’de sıcaklık 10 derece birden düşüyor yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli için haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Kocaeli’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Yeni haftada Kocaeli genelinde yağmur etkili olacak. Kocaeli’de Pazartesi 18 derece ve kapalı bir hava beklenirken, Salı günü 15 derece aralıklı yağmur Çarşamba 10 derece sağanak yağışlı, Perşembe 8 derece sağanak yağışlı, Cuma 8 derece sağanak yağışlı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.