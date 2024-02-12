Gebze’de Ailem Kocaeli Buluşmasına yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda bireylerin, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine destek olmak, toplumsal katılımı ve farkındalığı arttırmak amaçlı eğitim, seminer, söyleşi programları düzenleniyor. Ailem Kocaeli Buluşmalarında yazar M. Barış Muslu ‘Travmasız Aile’ konusuyla Gebzelilerle bir araya geldi.
STRESTEN UZAK DURUN
Konuk yazar Muslu, ‘Günlük hayatta yaşadığın zorluklar seni hasta ediyor değil mi?’ sorusuna çözüm olarak stresten uzak durulması gerektiğine dikkat çekti. Yoğun katılımın olduğu programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç ve Anne Şehir aileleri katılım sağladı. Muslu, “Yaşanılan çoğu şey travmatik olaylarla ilgilidir. İnsan beyninin kilit taşları var. Bu kilit taşlarına eleştirerek gitmek yerine doğrusunu anlatarak hatta göstermek gerekiyor. Beyindeki o kilit taşları mevcut sistemdeki anlatılarla çözüm üretiyor” dedi. Düzenlenen etkinlikte ebeveynler semineri dinlerken çocuklar da güvenli çocuk alanında uzman eğitmenler eşliğinde film izleyerek keyifli vakit geçirme şansı buldu.
AİLEM KOCAELİ BULUŞMALARI
Kadın, aile ve çocuklarla ilgili söyleşiler ve diğer faaliyetler hakkında detaylı bilgi için 318 27 25 nolu telefon aranabilir.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.