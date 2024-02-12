CHP İzmit İlçe Başkanlığı seçim startını verdi

CHP İzmit İlçe Başkanlığı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, yerel seçim startını vermek için İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle verdi. Çelenk sunum törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İKM Başkanı Murat Öztürk, eski ilçe başkanları, SKM üyeleri ve partililer katıldı.
İZMİT’İ GÜÇLÜ KILMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ
CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan yaptığı konuşmada, “Haftanın ilk günü ve sabahın erken saatlerinde 31 Mart yerel seçimlerinde, hep birlikte İzmit’i güçlü kılmak için yola çıkıyoruz. Buradan yerel seçimlerin startını veriyoruz.” dedi.
DAHA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPALIM İSTEDİK
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Seçim startı diyoruz ama bu usulen bir start. Biz hep birlikte sahadayız ama bugün seçimler için daha güçlü bir giriş yapalım istedik. SKM’mizi geniş bir şekilde oluşturduk. Hep birlikte o sandıktan güzel sonuçlarla ayrıldığımız bir seçim olsun.” diye konuştu.
NAMAZGAH ŞEHİTLİĞİ’NDE DUALAR OKUNDU
Daha sonra Bağçeşme Namazgâh Şehitliği’nde dualar okundu ve kabirlere karanfil bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.