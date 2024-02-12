CHP’de bugün 3 ilçenin adayı belli olacak

CHP’de yerel seçim için son Parti Meclisi toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Gebze, Dilovası ve Başiskele ilçelerinin de adayları belli olacak. CHP, yerel seçimlerde yarışacak adaylarını 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda düzenleneceği toplantıyla tanıtacak. Toplantıda adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.
GEBZE, DİLOVASI VE BAŞİSKELE BELLİ OLUYOR
Gebze’de Milletvekili Nail Çiler’in adaylıktan çekilmesi sonrasında devam eden bilmece bugün çözülecek. Mustafa Anaç veya Ensar Öğüt isimlerinden biri Gebze’ye aday gösterilecek. Anaç, Öğüt’e göre daha şanslı görülüyor. Dilovası Belediye Başkanlığı için aday adayları Fethi Aras ve Mustafa Gökhan Onat ikilisinden birinin aday gösterilmesi bekleniyor. Başiskele’de CHP ve Saadet Partisi arasında işbirliği görüşmeleri devam ediyor. PM’den işbirliği kararı çıkmazsa ilçe başkanı Anıl Acurman, CHP Başiskele Belediye Başkan adayı olacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.