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CHP’de bugün 3 ilçenin adayı belli olacak

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CHP’de bugün gerçekleşecek toplantıda Kocaeli’nin Gebze, Dilovası ve Başiskele ilçelerinin adayları belli olacak.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
CHP’de bugün 3 ilçenin adayı belli olacak mask
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CHP’de yerel seçim için son Parti Meclisi toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Gebze, Dilovası ve Başiskele ilçelerinin de adayları belli olacak. CHP, yerel seçimlerde yarışacak adaylarını 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu’nda düzenleneceği toplantıyla tanıtacak. Toplantıda adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

GEBZE, DİLOVASI VE BAŞİSKELE BELLİ OLUYOR

Gebze’de Milletvekili Nail Çiler’in adaylıktan çekilmesi sonrasında devam eden bilmece bugün çözülecek. Mustafa Anaç veya Ensar Öğüt isimlerinden biri Gebze’ye aday gösterilecek. Anaç, Öğüt’e göre daha şanslı görülüyor. Dilovası Belediye Başkanlığı için aday adayları Fethi Aras ve Mustafa Gökhan Onat ikilisinden birinin aday gösterilmesi bekleniyor. Başiskele’de CHP ve Saadet Partisi arasında işbirliği görüşmeleri devam ediyor. PM’den işbirliği kararı çıkmazsa ilçe başkanı Anıl Acurman, CHP Başiskele Belediye Başkan adayı olacak.

# Gebze, başkan, parti, Ankara, ilçe, seçim, aday, Başiskele

12 Şub 2024 - 10:20 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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