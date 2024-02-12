Altın Kiraz 12’inci kez perdelerini açıyor

Bu yıl Şenol Çiçek'in sahibi olduğu Full Medya'nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek turnuvada 24 takım boy gösterecek, maçlar Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde oynanacak. Yarın akşam saat 19.00’da basın, 19.45’te protokol arasında gösteri maçları oynanacak. İl ve ilçe protokolünden önemli isimler gösteri maçında oynayacak ve açılışa katılacak. Turnuvanın açılış maçı ise saat 21.00’de son şampiyon Eti Group ile Çağkay Mühendislik arasında oynanacak.

Hemen ardından Merkan Group Kurtuluş Kuyumculuk maçı var. Hafta içi her akşam 2 veya 3 maçla heyecan sürüyecek. Altın Kiraz’da grup aşaması 6 Mart’ta sona erecek, daha sonra son 16, çeyrek ve yarın final maçları oynanacak. Turnuva 22 Mart’ta oynanacak finalle noktalanacak. Tertip Kurulu Başkanı Metin Özkan, önceliklerinin dostluk ve kardeşlik olduğunun altını çizdi, “Tüm takımların centilmence yarışacağı, sakatlığın yaşanmayacağı bir organizasyon diliyorum” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ