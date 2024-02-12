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İzmit Erenlerspor son dakika güldü

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2. Küme C Grubu’nda 3’üncü hafta mücadelesinde İzmit 41 FK’ya konuk olan İzmit Erenlerspor, rakibini 90+4’te Emre Hür’ün attığı kafa golüyle yendi ve ligde 2’nci sıraya yükseldi.

İzmit Erenlerspor son dakika güldü mask
İzmit Erenlerspor son dakika güldü
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KIRAN KIRANA MÜCADELE

2. Küme C Grubu büyük çekişmeye sahne oluyor. 8 takımın mücadele ettiği C Grubu’nda 3’üncü hafta geride kaldı. Hafta sonu oynanan müsabakalarda yine kıran kırana mücadele vardı. Lige yenilgi ile başlayan İzmit Erenlerspor’un yükselişi devam ederken ligin zirvesindeki Derince Birlikspor bu hafta farklı kazandı. İzmit Selanikspor ile Kocaeli Emekspor maçı ise yarıda kaldı.

VEDAT AÇTI EMRE ATTI

İzmit Erenlerspor, İzmit 41 FK’yı son dakika golüyle geçti. Maça hırslı ve yüksek tempo ile başlayan Erenlerspor, ilk yarının sonlarına doğru oyun üstünlüğünü kaybetti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı daha büyük heyecana sahne oldu. İzmit 41, kazandığı penaltı ile öne geçti, hemen ardından Tahsin Yavuz klas bir golle skoru eşitledi. 90+4’te Vedat Gümüş’ün korner atışına çok iyi yükselen Emre Hür maçın sonucunu belirledi.

3’ÜNCÜ HAFTA NELER OLDU?

Genç ve dinamik bir kadroya karşı mücadele veren Erenlerspor, deneyimli ve tecrübeli isimlerle maçı kazanmasını bildi. Özellikle kaleci Ertuğrul Birinci çok kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. C Grubu’nda 3’üncü hafta sonunda Derince Birlikspor 9 puan ile liderliğini sürdürdü. 6 puan toplayan Erenlerspor ‘bu ligde biz de varız’ diyerek ikinci sıraya yükseldi. Yenidoğan Serdarspor da Körfez Atılımspor’u 3-2 yenerek puanını 5’e yükseltti. Haftanın diğer karşılaşmasında Kocaeli Emekspor – İzmit Selanikspor karşılaşması Emekspor 6-1 önde iken yarıda kaldı.

İzmit Erenlerspor son dakika güldü

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Kocaeli, hafta, İzmit, Körfez, Derince

12 Şub 2024 - 10:26 - Spor --- Okunma

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