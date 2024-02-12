Ford için personel alımı yapılacak

İŞKUR eleman arayan firmaları yayınladı. NWG Servis Hizmetleri, Ford Otosan’da temizlik işlerinde çalışmak üzere 15 personel alacak. Aranan şartlarda en az ilkokul mezunu, 25 ile 55 yaşları arasında olması gerekiyor. İş başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.