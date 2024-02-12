Maç sırasında üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!

34 yaşındaki Septian Raharaja, Endonezya'nın Bandung şehrindeki Siliwangi Stadı'nda oynanan futbol maçı sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bandung Emniyet Müdürü Budi Sartono, yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre olay, Bandung City ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yaşandı.
Sartono, "Hava güzeldi, Raharaja aniden yere düştü" ifadelerini kullandı.
?? | Un hombre identificado como Septian Raharaja, de 34 años, murió cuando fue alcanzado por un rayo durante un partido de fútbol en el estadio Siliwangi de la ciudad de Bandung, Indonesia. pic.twitter.com/byYUkidQsZ
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 11, 2024
"ANİDEN YERE DÜŞTÜ"
Yıldırım düşen Raharaja'nın hemen yere düştüğü ve ayağa kalkamadığı görülüyor.
Maçın ikinci yarısında başlangıçta sıcak olan havanın, daha bulutlu hale geldiği ve birkaç kez şimşek sesinin duyulduğu ifade edildi.
*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.