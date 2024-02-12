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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: CNNTÜRK

# Milli Savunma Bakanlığı, terörist, sosyal

12 Şub 2024 - 10:37 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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