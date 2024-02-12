EYT’liye bu yıl emlak vergisi yok

Bina ve araziler için emlak vergisi ödemeleri mart ayında başlayacak. Peşin ödeme veya ilk taksit ödemesi 1 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. İkinci taksitler ise 30 Kasım’a kadar ödenecek. Meskenler için emlak vergisi oranı büyükşehir belediyelerinde bina değerinin binde 2’si, diğer belediyelerde ise binde 1’i olarak uygulanıyor. Emlak vergisini süresinde ödemeyenlere bu yıl aylık yüzde 3,5 oranında gecikme cezası uygulanacak.

Hiçbir geliri olmayanlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olanların, engellilerin, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarından emlak vergisi alınmıyor.

2023’TE EMEKLİ OLAN EYT’LİLER BU YILDAN İTİBAREN YARARLANACAK

Emlak vergisi muafiyetinden, geçen yıl çıkan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile emekli olan EYT’liler de yararlanacak. 2023 yılında emekli olan EYT’liler emlak vergisi muafiyetinden bu yıldan itibaren yararlanmaya başlayacak. 2024’te emekli olanlar ise gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecekler.

BAŞVURULAR BELEDİYEYE

EYT’lilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form” doldurarak imzalamaları istenir. Belediyeler, emekli EYT’lilerden form dışında başka bir belge talep etmezler.

ÇALIŞAN EMEKLİ EYT’LİYE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULANMAZ

Emeklilerin emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için herhangi bir işte çalışmamaları, faiz, temettü gibi sermaye iradı gelirlerinin bir önceki yıl uygulanan gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekiyor. Emekli olduktan sonra sigortalı bir işte çalışmaya devam eden EYT’liler için emlak vergisi muafiyeti uygulanmaz. Çalışmayı bıraktıktan sonra emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaya başlarlar.

Bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanan emeklilerin geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 150 bin lirayı aşmamalı. Geçen yılki sermaye iradı gelirleri toplamı 150 bin lirayı aşan EYT’liler bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar.

Diğer taraftan, gelir getirmeyen dükkan, arsa ve araziye sahip olan EYT’liler ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.

KONUTTA BİZZAT OTURMAK GEREKMEZ

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma zorunluluğu bulunmuyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan konutunu kiraya vermeden boş tutanlar, kiraya vermekle birlikte kendisi de kirada oturanlar veya bedel ödemeksizin aile üyelerine daimi olarak kullandıranlar da emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.

EVDE HİSSESİ OLANLAR HİSSELERİ ORANINDA YARARLANIR

Emlak vergisi muafiyetinden, 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında yararlanırlar. Sahip olduğu konutunun yanı sıra miras kalan başka bir evde hissesi olanlar ise emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DA YARARLANIR

EYT düzenlemesi kapsamında geçen yıl dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı bağlananlar, 2023’te elde ettikleri faiz ve temettü gelirleri 150 bin lirayı aşmamak kaydıyla bu yıl emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler. Yetim aylığının yanı sıra boşandığı eşinden nafaka alınması, muafiyetten yararlanmaya engel teşkil etmiyor.

200 METREKARE HESABI NASIL YAPILIYOR?

Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü yapılarak brüt alan bulunuyor. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanı üzerinden brüt metrekare hesaplanır. Net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilir.

Kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentilerin arsa payına dahil edildiği binalarda 200 metrekare hesabında bu alanlar da dikkate alınıyor.

YAZLIK İÇİN VERGİ MUAFİYETİ UYGULANMAZ

Yazlık evi olan emekliler mesken olarak kullandıkları ev için muafiyetten yararlanamaz. Yazlıktan başka evi olmayan emekliler, yazlığı sürekli kullanmıyorlarsa muafiyetten yararlanamazlar. İndirimden yararlanabilmek için yazlık olarak kullanılan meskende sürekli ikamet edilmesi gerekiyor.

Özellikle pandemi sonrasında yazlıklarda sürekli ikamet edenlerin sayısı çoğaldı. Yazlıkta sürekli oturduğunu elektrik ve su faturasıyla kanıtlayanlar emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.

Kaynak: Habertürk