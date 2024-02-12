Müpa Tarım 4 mühendis, 15 tarım işçisi alacak

Kartepe Uzunbey Mahallesi Bayraktar Yolu Sokak’ta bulunan Müpa Tarım ve Gıda Sanayi personel alımı yapacak. Müpa, en az 5 yıl tecrübeli 4 ziraat mühendisi alacak. Müpa ayrıca tesislerde çalışmak üzere 15 tarım işçisi alacak. Tarım işçisi için aranan şartlarda kadınlarda 25-45, erkeklerde ise 25-50 yaş aralığında ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi