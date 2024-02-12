Müpa Tarım 4 mühendis, 15 tarım işçisi alacak

Kartepe Uzunbey Mahallesi Bayraktar Yolu Sokak’ta bulunan Müpa Tarım ve Gıda Sanayi personel alımı yapacak. Müpa, en az 5 yıl tecrübeli 4 ziraat mühendisi alacak. Müpa ayrıca tesislerde çalışmak üzere 15 tarım işçisi alacak. Tarım işçisi için aranan şartlarda kadınlarda 25-45, erkeklerde ise 25-50 yaş aralığında ve en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.