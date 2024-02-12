Dolar/TL haftaya rekorla başladı

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükselişine devam ederek güne 30,7005 zirvesinde başladı.

İç gündemde bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı, Hazine ihaleleri ve aralık ayı işgücü istatistikleri yer alıyor.

Hazine bugün 14 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 10 yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Gösterge 10 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesindeki yabancı talebi de piyasada takip edilecek.

Hazine, Şubat ayında 200 milyar TL iç borç servisine karşılık 250,2 milyar TL iç borçlanma hedefledi. Geçen hafta iç piyasadan yaklaşık 900 milyon euro, dış piyasadan ise eurobond ihracıyla 3 milyar dolar borçlanan Hazine, yarın dört yıl vadeli TLREF'e endeksli ve altı yıl vadeli değişken faizli devlet tahvil ihaleleri ile borçlanmaya devam edecek.

MERKEZ BANKASI ADIMLARI

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yayımladığı raporunda enflasyonun mayıs ayında yaklaşık yüzde 73 ile zirve yapacağını belirtirken, enflasyonun yıl sonunda yüzde 36'ya gerileyeceği 2025 sonunda yüzde 14'e ineceği tahmininde değişiklik yapmadı. Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 45'e yakın.

Toplantıda verilen en belirgin mesajlardan biri ise TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "politika duruşumuzun bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması (enflasyon) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" cümlesi oldu. Bankacılar TCMB'nin bu mesajının faiz indirim ya da artış değil daha uzun süre sıkı politikanın korunmasını planlandığı şeklinde algıladı.

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.7005 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı. Bu verilere göre TL, ocak ayında dolar karşısında yüzde 2,7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 3,8 oldu.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası Cuma günü itibarıyla yaklaşık 140 milyar TL düzeyindeydi. TCMB ise geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.

TCMB bir aydan uzun vadeli TL mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz uygulanacağını da açıkladı.

Yıl başından bu yana hafif gerileyen mevduat faizlerinde tekrar yukarı seyir görüldü. TCMB verilerine göre 22 Aralık'ta yüzde 52,6 ile zirveyi gören üç aylık ortalama mevduat faizi, 29 Ocak'ta yüzde 49,6'ya kadar geriledikten sonra 2 şubat itibarıyla tekrar yüzde 52'ye yükseldi.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD'nin S&P 500 endeksi, Nvidia dahil olmak üzere büyük teknoloji şirketlerindeki yükselişler sayesinde Cuma günü ilk defa 5 bin seviyesini aşarak kapatırken, Asya ülkelerindeki piyasa tatilleri nedeniyle haftanın ilk gününde işlem hacimleri düşük kaldı.

Hisse senedi piyasalarındaki risk iştahı ABD'de geçen ayların enflasyon verilerinde yapılan yukarı revizyonların ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizleri düşüreceği beklentileriyle arttı. Ocak ayına ilişkin ABD enflasyon verileri ise bu hafta açıklanacak.

Kaynak: Reuters