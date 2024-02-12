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Sezer: En güzel hizmet, gönüllere girmek

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Gölcük Belediye Başkanı ve Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmaları kapsamında hemşehrileriyle bir araya gelmeye, gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Sezer: En güzel hizmet, gönüllere girmek mask
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Gölcük Belediye Başkanı ve Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart’ta yapılacak seçimler için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. İlçeyi karış karış gezmeye devam eden Başkan Sezer, ilçeye yeni hizmetler kazandırabilmek için seçimlerde hemşehrilerinden destek istedi. Son olarak Çiftlik Mahallesi, Değirmendere, Denizevler ve Hisareyn Bayburt Köy Derneğ’inde vatandaşlar ve gençlerle buluşan Başkan Sezer, “İşlerin en güzeli, gönüllere girmektir. Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz” dedi.

GENÇLER ENERJİSİYLE BİZE GÜÇ VERİYOR

Değirmende’de kendisini meşaleler eşliğinde coşku ile karşılayan geldiği gençlerle sohbet eden Başkan Sezer, “Gençlerin donanım olarak, fikir olarak, dünyayı algılama anlamında da bizim kuşaktan çok daha iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı’nda büyük Türkiye’nin sizlerin omuzunda yükseleceğine inanıyorum. Geniş katılımları ve enerjileriyle bize güç veren gençlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

HER ZAMAN GENÇLERİN YANINDAYIZ

Belediyecilik anlayışlarında her zaman gençlere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Sezer, “İnşallah sizlerin de desteği ile yeni dönemde gençlere yönelik girişimcilik eğitim programları, kariyer danışmanlığı programları ve meslek seçimlerinde yüz yüze ve çevrimiçi koçluk hizmetleri yaygınlaştırılacak. Gençlerin daha çok faydalandığı kütüphaneler yeni bir formatla geliştirilecek” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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12 Şub 2024 - 10:48 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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