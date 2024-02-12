Söğüt, sabahın ilk ışıklarında Körfez sokaklarındaydı

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan ile birlikte sabahın ilk ışıklarında Körfez’in sokaklarındaydı. Tütünçiftlik’te servis güzergâhında bulunan sokaklarda gezen, vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, poğaça ve meyve suyu ikramında bulundu. İşçilere hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Söğüt, öğrenclerle de koyu bir sohbete tutuldu.

KÜTÜPHANE TEŞEKKÜRÜ

Tütünçiftlik merkez durakta servis bekleyen öğrenciler, ikramlarda dolayı mutlu olduklarını belirtirken, Başkan Söğüt’e kütüphane için teşekkür etti. Sarnıç Han’ın hemen üstünde hayata geçirilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi’nde hafta sonu ders çalıştıklarını belirten gençler, “Gerçekten çok güzel oldu. Sizlere hem böyle bir olanak sağladığınız için hem de ikramlar için teşekkür ediyoruz” dedi.

“GENÇLER İSTEDİ, BİZ YAPTIK”

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Söğüt, “Göreve gelirken gençlerimize bizden ne istiyorsunuz dediğimizde en fazla cevap kütüphane oluyordu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile birlikte güzel bir kütüphane yaptık. Şimdi Yarımca Kent Meydanı’nda da kütüphanemizi hayata geçireceğiz. Gençlerimiz istedi, biz de yaptık” dedi. Başkan Söğüt duraklarda bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: BÜLTEN