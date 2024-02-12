Tanque 350 bin Euro bıraktı

Emre ks - son 7 dk. kala transfer yaparsan o iş kumar olur, iyi çıkar mı çıkar ama çıkmazsa da patladık çünkü ramil ile kakaodan cacık olmaz, ertuğrul hoca da artık bir zahmet bu korkak futboldan vazgeçsin , elimizde amaral ve yeni gürcü dışında yaratıcı oyuncu yok, sen hala cihattan medet umuyorsun, cihat yan pasçı hocam, bal yapmayan arı.