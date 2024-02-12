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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Şub 2024 - 11:04- Spor G:

Tanque 350 bin Euro bıraktı

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Sözleşmesindeki 750 bin Euro serbest kalma maddesiyle Japonya’ya transfer yapan Brezilyalı futbolcu Tanque’nin giderken bıraktığı alacak miktarı belli oldu.

Tanque 350 bin Euro bıraktı mask
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Deneyimli futbolcunun içerdeki 350 bin Euro alacağını bıraktığı öğrenildi.  Brezilyalı futbolcuyla ilk yıl için 700 bin Euro civarında bir anlaşma yapılmıştı. Tanque devre arasına yakın tarihte ayrıldığı için alacağının yarısını bıraktı. Bu transferden Kocaelispor’un kazancı toplam 1 milyon 100 bin Euro oldu.

Kaynak: Spor servisi

# kocaelispor

12 Şub 2024 - 11:04 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Emre ks - son 7 dk. kala transfer yaparsan o iş kumar olur, iyi çıkar mı çıkar ama çıkmazsa da patladık çünkü ramil ile kakaodan cacık olmaz, ertuğrul hoca da artık bir zahmet bu korkak futboldan vazgeçsin , elimizde amaral ve yeni gürcü dışında yaratıcı oyuncu yok, sen hala cihattan medet umuyorsun, cihat yan pasçı hocam, bal yapmayan arı.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 12:25
05

Erkan - Dino gitti takım çöktü tangue gitti takım çöktü bu kadar benzerlik olur mu ? sözleşmeye ayrilmak isterse sezon sonu takımdan ayrılır maddesi koydurmazsan ayrılır ,iş bilmez yönetim ve sonuçları

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 12 Şubat 12:25
04

Arda41 - Ne şampiyonluğu... Biraz gerçekçi olalım artık. Bolu maçını izledik. Ruh yok. Derme çatma beklerle oynayıp şampiyonluk mu bekliyoruz. Ayrıca Ertuğrul hocam kendinr gelseniz mi artık. Yaptığınız değişikleri biraz da rakibin zaafiyetine göre mi yapsanız. Mesela Bandırma ve Göztepe maçları..

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 12:08
03

Taraftar0410 - 350 bıraktı Amma Giderken Şampiyonluğu Götürdü Bravo Sizlere Bu Yönetim ve Hocanın Başarısı

Yanıtla . 13Beğen . 2Beğenme 12 Şubat 11:24
02

Darıcalı - İyi de bu zaten olması gereken. En son mevlüt Erdinç için bu haberleri yapıyordunuz

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 11:16
01

Ozııı - Nasıl bir kafa nasıl bir mantık oynamadığı hak etmedıği parayı kar olarak göstermek 350 bu sezon 700 önümüzdeki 700 transfer ücreti 1750 para kazandık yazın barı.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 11:13
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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