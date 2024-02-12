Tanque 350 bin Euro bıraktı

Deneyimli futbolcunun içerdeki 350 bin Euro alacağını bıraktığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcuyla ilk yıl için 700 bin Euro civarında bir anlaşma yapılmıştı. Tanque devre arasına yakın tarihte ayrıldığı için alacağının yarısını bıraktı. Bu transferden Kocaelispor’un kazancı toplam 1 milyon 100 bin Euro oldu.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Emre ks - son 7 dk. kala transfer yaparsan o iş kumar olur, iyi çıkar mı çıkar ama çıkmazsa da patladık çünkü ramil ile kakaodan cacık olmaz, ertuğrul hoca da artık bir zahmet bu korkak futboldan vazgeçsin , elimizde amaral ve yeni gürcü dışında yaratıcı oyuncu yok, sen hala cihattan medet umuyorsun, cihat yan pasçı hocam, bal yapmayan arı.
Erkan - Dino gitti takım çöktü tangue gitti takım çöktü bu kadar benzerlik olur mu ? sözleşmeye ayrilmak isterse sezon sonu takımdan ayrılır maddesi koydurmazsan ayrılır ,iş bilmez yönetim ve sonuçları
Arda41 - Ne şampiyonluğu... Biraz gerçekçi olalım artık. Bolu maçını izledik. Ruh yok. Derme çatma beklerle oynayıp şampiyonluk mu bekliyoruz. Ayrıca Ertuğrul hocam kendinr gelseniz mi artık. Yaptığınız değişikleri biraz da rakibin zaafiyetine göre mi yapsanız. Mesela Bandırma ve Göztepe maçları..
Taraftar0410 - 350 bıraktı Amma Giderken Şampiyonluğu Götürdü Bravo Sizlere Bu Yönetim ve Hocanın Başarısı
Darıcalı - İyi de bu zaten olması gereken. En son mevlüt Erdinç için bu haberleri yapıyordunuz
Ozııı - Nasıl bir kafa nasıl bir mantık oynamadığı hak etmedıği parayı kar olarak göstermek 350 bu sezon 700 önümüzdeki 700 transfer ücreti 1750 para kazandık yazın barı.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.