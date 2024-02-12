Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli

ABONE OL Google News Sayfamız

Gebze’de esnaf ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.

Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli mask
Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli
Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaları Gebze’de sürdürdü. Kocaeli’yi karış karış gezerek esnaf ve vatandaşlarla kucaklaşan Büyükakın, Gebze çarşıda bulunan işletmeleri ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı.

Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli

BÜYÜKAKIN’A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Büyükakın, kendisine iletilen talepleri dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sıcak ve samimi yaklaşımı, bölge halkı tarafından bir kez daha takdirle karşılandı. Esnaflar, Başkan Büyükakın'a yerel yönetimdeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, gelecek dönemde de desteklerini ifade etti. Esnafların ve vatandaşların desteğiyle, Başkan Büyükakın'ın gelecek dönemdeki başarılı çalışmalarına olan güvenleri bir kez daha teyit edildi.

Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli

“BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gebze Eski Çarşı’da gördüğü sıcak karşılama ve desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gebze bölgemizi bir çok eser ve hizmetlerle buluşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bölgenin kalkınması ve gelişmesi için gayret göstermeye, çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Büyükakın’a Gebze’de sevgi seli

Kaynak: Bülten

# ifade, başkan, Kocaeli, Gebze, seçim, Büyükşehir, hizmet, tahir büyükakın

12 Şub 2024 - 11:09 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.151.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Büyükakın ve Tutuş, modifiye araç tutkunlarıyla buluştu mask
Büyükakın ve Tutuş, modifiye araç tutkunlarıyla buluştu
Pazarköy’de Çetinkaya Coşkusu mask
Pazarköy’de Çetinkaya Coşkusu
Bünyamin Çiftçi, “Büyük işlere imza attık” mask
Bünyamin Çiftçi, “Büyük işlere imza attık”
Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor mask
Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor
Mustafa Kocaman meşalelerle karşılandı mask
Mustafa Kocaman meşalelerle karşılandı
Büyükakın, Vanlılarla buluştu mask
Büyükakın, Vanlılarla buluştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL