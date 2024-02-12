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12 Şub 2024 - 11:11- Siyaset G:

Büyükakın: “Kocaeli’yi depreme dirençli hale getireceğiz”

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İzmit ve Körfez’de AK Parti istişare kurulları ile bir araya gelen Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehrimizi el birliği ile yenileyip depreme karşı dirençli hale getireceğiz.” dedi.

Büyükakın: “Kocaeli’yi depreme dirençli hale getireceğiz” mask
Büyükakın: “Kocaeli’yi depreme dirençli hale getireceğiz”
Büyükakın: “Kocaeli’yi depreme dirençli hale getireceğiz”
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Kocaeli’yi ilçe ilçe ziyaret ederek vatandaşlarla buluşmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlenen İstişare Kurulu Toplantılarına katılarak AK Parti teşkilatları ile bir araya geldi. Partililerin yoğun katılımı ve coşkusuyla karşılanan Büyükakın, “AK Parti, Türkiye siyasi sahnesinde sadece bir siyasi parti olarak değil, aynı zamanda bir hizmet hareketidir. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin kalkınması, şehirlerin daha yaşanabilir olması ve toplumumuzun her kesimine hizmet ulaştırılması için yoğun bir çaba sarf ediyor. İşte bizde bu anlayışla Kocaeli'nin her karışında izimiz ve eserimiz var. Şehrimizi el birliğiyle yenileyip depreme karşı dirençli hale getireceğiz. Bu, hep birlikte mücadele etmekle mümkün olacak ve biz bunu başaracağız. Ben buna inanıyorum.” dedi.

Büyükakın: “Kocaeli’yi depreme dirençli hale getireceğiz”

“KOCAELİ’NİN DÖRT BİR YANINDA PROJELERE İMZA ATTIK”

‘Sadece bir dönemlik değil, uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurarak projeler üretiyoruz’ diyen Büyükakın, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, AK Parti'nin temel prensiplerinden biri de vefa ilkesine büyük önem veriyoruz. Partimizin, geçmişten gelen değerlerle bugünü harmanlayarak, millete olan borcunu ödemeyi bir misyon olarak kabul ediyoruz. Hizmet anlayışıyla, Kocaeli'nin dört bir yanında alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa ve sosyal projelere kadar birçok alanda önemli projelere imza attık, atmaya da devam edeceğiz.  Bu projeler, sadece bir dönemlik değil, uzun vadeli hedefleri de göz önünde bulundurarak hayata geçiriyoruz. İşte bu projelerimizin her birinde teşkilatımızın emeği ve izi var.” dedi.

Büyükakın: “Kocaeli’yi depreme dirençli hale getireceğiz”

“VEFA İLKESİ AK PARTİ’NİN DNA’SINDA YER ALIYOR”

Öte yandan Büyükakın, “Şunu da ifade etmem gerekir ki vefa ilkesi AK Parti'nin DNA'sında yer alıyor. Yani bizlerin DNA'sında da var. Geçmişteki hizmetlerimize katkı sağlayan herkese olan minnet ve şükran duygularımı bir kez daha ifade etmek isterim.   Geçmişteki hizmetleri unutmamak, bugün ve gelecekte de birlikte daha güçlü adımlar atabilmek için önemli bir dayanak olarak görüyorum. AK Parti sadece bir siyasi oluşum değil, aynı zamanda bir hizmet hareketi ve vefa duygusunun da sembolüdür. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakma hedefiyle yola çıkan partimizin tüm neferleri bu doğrultuda çok emek verdi. Teşkilatımızın tüm hizmet erlerine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Büyükakın: “Kocaeli’yi depreme dirençli hale getireceğiz”

Kaynak: Bülten

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12 Şub 2024 - 11:11 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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