Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Düzağaç Kültür Merkezi'nde tekvando dersleri başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük'te tadilatı tamamlanarak yenilenen Düzağaç Kültür Merkezi'nde tekvando dersleri başladı.

Düzağaç Kültür Merkezi'nde tekvando dersleri başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölcük Belediyesi tarafından devralınan eski santral binası tadilattan geçirilerek yenilendi. Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada tekvando dersleri başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediyenin tekvando takımında spora başlayan çocuklar ve gençlerin ilk antrenmanını ziyaret etti.

Sporculara başarılar dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ev hanımlarının da el sanatları kurslarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Düzağaç Kültür Merkezi, gençlerimizi ve kadınlarımızı sporla da buluşturacak. Kültür merkezi içerisinde tekvando derslerinin yanı sıra giyim, takı tasarım, el örgüsü ve ev tekstili ile kadınlara yönelik step-aerobik kursları hizmet verecek" dedi

Kaynak: BÜLTEN

# Gölcük, ziyaret, hizmet

12 Şub 2024 - 11:14 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.151.615 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KOMİ ve BAYAN KASİYER ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve BAYAN KASİYER alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

KASAP USTASI ARANIYOR

Gölcük’te KASAP USTASI aranıyor. Ücret dolgundur. Tel: 0532 550 89 41

MONTAJ ELEMANI

Mobesko Mobilya mağazasında çalışacak deneyimli ehliyeti olan MONTAJ ELEMANI aranıyor.  Tel:0 538 942 01 36

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Körfezli yüzücülerin sezon başarıları kutlandı mask
Körfezli yüzücülerin sezon başarıları kutlandı
Esentepe Camii’nde sabah namazı buluşması mask
Esentepe Camii’nde sabah namazı buluşması
Aygün vefa ziyaretlerine devam ediyor mask
Aygün vefa ziyaretlerine devam ediyor
Körfez afete hazırlanıyor mask
Körfez afete hazırlanıyor
Resmi Gazetede yayımlandı: Yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin lira mask
Resmi Gazetede yayımlandı: Yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin lira
Kocaelili Kuyumculardan Sevgililer Günü mesaisi mask
Kocaelili Kuyumculardan Sevgililer Günü mesaisi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL