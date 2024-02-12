Düzağaç Kültür Merkezi'nde tekvando dersleri başladı

Gölcük Belediyesi tarafından devralınan eski santral binası tadilattan geçirilerek yenilendi. Tamamen yenilenen ve Düzağaç Kültür Merkezi olarak hizmet veremeye başlayan binada tekvando dersleri başladı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediyenin tekvando takımında spora başlayan çocuklar ve gençlerin ilk antrenmanını ziyaret etti.
Sporculara başarılar dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Ev hanımlarının da el sanatları kurslarında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak Düzağaç Kültür Merkezi, gençlerimizi ve kadınlarımızı sporla da buluşturacak. Kültür merkezi içerisinde tekvando derslerinin yanı sıra giyim, takı tasarım, el örgüsü ve ev tekstili ile kadınlara yönelik step-aerobik kursları hizmet verecek" dedi
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.