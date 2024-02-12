Bakan Şimşek: Kiralardaki fiyat artışlarının önüne geçmek için konut arzı artırılacak

Tek Başına Muhalefet - Konut arzı artırmak yılları alır ülkede ciddi barınma sorunu var vatandaş zıvanadan çıktı 17-20 bin maaşlarla insanların çalıştığı ülkede en düşük kira 10 bin tl olmaz devlet 3 yıl kiralara tavan koysun ve derhal tüm mülteciler gönderilsin mültecileri şehirlere soktunuz kiraları zıplattınız mültecileri bugün gönderin en az 3 milyon ev boşa düşer görün bakalım o zaman kiralar nasıl 5 bine yani olması gereken yere düşüyor.