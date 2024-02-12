Büyükakın, Vanlılarla buluştu

Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında İzmit’te Vanlılarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur’unda yer aldığı buluşmada Vanlıların yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılanan Büyükakın, “Bizi yoğun bir ilgiyle ağırlayan Vanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşma, aramızdaki birlik ve beraberliği daha da pekiştirdi. Yeni dönemde de bize güvenleri mahcup etmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“BİRLİK VE BAREBERLİK RUHUNU CANLI TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ziyaret sonrası değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, "Toplumsal dayanışma ve birliğin çok önemli bir değer olduğunu bir kez daha gösteren Vanlı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarının, birlik ve beraberlik amacıyla oluşan tüm organizasyonların toplum içindeki önemine yürekten inanıyoruz. Bu tür birlikteliklerde rahmet olduğuna inanıyoruz. Yerel kalkınma ve dayanışma açısından kritik olduğunu bildiğimiz bu buluşmalara çok kıymet veriyoruz. Şehirlerimizin ve ülkemizin kültürel miraslarını korumanın yanı sıra, toplum içindeki dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendirmeleri adına bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmaya hep birlikte devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: Bülten