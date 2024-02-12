İşçilerin fabrikada eylemleri devam ediyor

Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Çayırova’da kurulu Portakal Plastik fabrikasında toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması üzerine işçilerin eylemleri devam ediyor. TİS görüşmelerinde anlaşma çıkmaması üzerine işçiler yaklaşık 10 gün önce eyleme başladı. İşçilere diğer fabrikalarda çalışan işçiler de eylemleriyle destek verdi. Portakal Plastik fabrikasında işçiler vardiya değişimlerinde eylemlerine devam ederek, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İş ekmek yoksa barışta yok” diye sloganlar atarak, seslerini işverene duyurmaya çalıştı.

Petrol-İş Gebze şubenin örgütlü olduğu Portakal Plastik fabrikasında işçilerin hak arama mücadelesi devam ediyor. İşçiler vardiya değişimlerinde patronun sefalet zammına mahkûm olmayacaklarını kararlı bir şekilde gösteriyor.



Direnen Portakal Plastik işçileri kazanacak. pic.twitter.com/zkNoJZurdh — Umut-Sen Kocaeli (@umutsenkocaeli) February 12, 2024

Kaynak: HABER MERKEZİ