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12 Şub 2024 - 11:33- Eğitim G:

KOÜ ve Cambridge arasında işbirliği protokolü

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Kocaeli Üniversitesi ile Cambridge Üniversitesi arasında ReachSci ile araştırma ve inovasyon alanlarında ortak çalışmaların geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. ReachSci, Türkiye’den ise ilk defa Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yaptı.

Yavuz Solmaz
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KOÜ ve Cambridge arasında işbirliği protokolü
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TÜRKİYE’DE SADECE KOÜ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI


Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, Cambridge Üniversitesi’ne ziyaret etti. Cambridge Üniversitesi araştırma topluluklarından ReachSci ile araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde iki üniversite arasında lisansüstü programlarında öğrencilere yönelik mini-PhD programlarının açılması, araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı eğitimlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 49 ülkede 15 farklı program yürüten ReachSci, Türkiye’den ise ilk defa Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yapıyor.

KOÜ ve Cambridge arasında işbirliği protokolü

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMAMIZA KATKI SAĞLAYACAK


İşbirliği kapsamında ise ilk etapta Şubat ayında lisansüstü öğrencilere yönelik mini-doktora programı hayata geçirilecek. Rektör Cantürk, imzalanan protokol ile ilgili, “İki üniversite arasında yapılan işbirliği oldukça önemli. Kocaeli Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmasına büyük katkı sağlayacak bir işbirliği.” dedi. Cantürk, ziyarette ayrıca dünyada en çok Nobel Ödüllü araştırmacıya sahip Cavendish Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. 

 

KOÜ ve Cambridge arasında işbirliği protokolü

# Türkiye, Kocaeli, ziyaret, Araştırma

12 Şub 2024 - 11:33 Kocaeli- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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