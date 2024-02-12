KOÜ ve Cambridge arasında işbirliği protokolü

TÜRKİYE’DE SADECE KOÜ İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI



Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, Cambridge Üniversitesi’ne ziyaret etti. Cambridge Üniversitesi araştırma topluluklarından ReachSci ile araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde iki üniversite arasında lisansüstü programlarında öğrencilere yönelik mini-PhD programlarının açılması, araştırma ve inovasyon alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılıklı eğitimlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 49 ülkede 15 farklı program yürüten ReachSci, Türkiye’den ise ilk defa Kocaeli Üniversitesi ile işbirliği yapıyor.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMAMIZA KATKI SAĞLAYACAK



İşbirliği kapsamında ise ilk etapta Şubat ayında lisansüstü öğrencilere yönelik mini-doktora programı hayata geçirilecek. Rektör Cantürk, imzalanan protokol ile ilgili, “İki üniversite arasında yapılan işbirliği oldukça önemli. Kocaeli Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmasına büyük katkı sağlayacak bir işbirliği.” dedi. Cantürk, ziyarette ayrıca dünyada en çok Nobel Ödüllü araştırmacıya sahip Cavendish Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.