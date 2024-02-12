Çiftçi, Çayırovalılarla bir araya gelmeyi sürdürüyor

31 Mart Mahalli İdare Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, SKM programları çerçevesinde saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bugün gün boyunca Cumhuriyet Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştiren Başkan Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, ilçe ve mahalle yönetimleriyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi’nde Çayırovalıların hal ve hatırlarını sordu. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Bünyamin Çiftçi’ye, mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi. “Komşularımızın sevgisi ve hizmetlerimize olan teveccühü bizim en büyük enerji kaynağımız diyen” Çiftçi, çocuklarla da bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

“SPOR ALANLARIMIZI ARTTIRDIK”

Cumhuriyet Mahallesi Millet Bahçesi’nin ardından, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mesire alanını gezen Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, burada piknik yapan vatandaşlarla buluştu. Mesire alanında hemşehrileriyle buluşan Başkan Çiftçi, aileleriyle birlikte vakit geçiren Çayırovalılarla sohbet etti. İlçe sakinlerinin kendilerine gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür eden Başkan Çiftçi, daha sonra mesire alanında Çayırova Belediyesi tarafından yaptırılan halı sahada maç oynayan çocuklarla buluştu. Çocuklar ve gençler halı saha için Başkan Çiftçi’ye teşekkür ederken, Çiftçi ise, “Bu dönem çocuklarımızın daha fazla spor yapmaları, fiziksel ve zihinsel olarak gelişmeleri, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için spor alanlarını arttırdık. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük mutluluk kaynağımız” diye konuştu.

Kaynak: Bülten