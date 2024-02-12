Bünyamin Çiftçi, “Büyük işlere imza attık”

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. SKM programları çerçevesinde gün boyunca sahada olan Başkan Çiftçi, son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki esnaflarla buluştu. Düzenlenen esnaf buluşması programına AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve Cumhuriyet Mahallesi esnafları katılım gösterdi. Programda konuşma gerçekleştiren Sarıdede, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız Bünyamin Çiftçi’yi bize emanet etti. Seçim sürecinde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkanımız bir ilki başardı ve iki dönem üst üste aday gösterildi. İnşallah bir ilki daha başaracak ve seçimlerden sonra iki dönem üst üste belediye başkanı olarak görev yapacak” ifadelerini kullandı.

“YOL HARİTAMIZI HEP BERABER BELİRLEDİK”

Sarıdede’nin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Biz 5 yıldır sizlerin destekleriyle görev yapıyoruz. 5 yıldır birlikte Çayırova’mızı yönetiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıl Şekerpınar’da asfalt problemi olan yerlerdeki sorunu çözdük. Bizler özellikle belediye yönetimi olarak farklı bir şekilde yol izleyelim dedik ve istikametimizi milletimiz belirlesin istedik. Seçimden hemen sonra mahalle danışma meclisleri yaptık. Tüm vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen toplantılar sonrasında talepleri dinledik ve yol haritamızı belirledik.

“TALEPLERİNİZ DOĞRULTUSUNDA HİZMET ÜRETTİK”

Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi arasında yer alan Turgut Özal Köprüsü’ndeki trafik problemini çözdük. Halkımız bizden Şekerpınar’da sağlık ocağı istedik. Bu doğrultuda da Şekerpınar’a kompleks bir yapıyla bilgi evi, sağlık ocağı ve yeni park düzenlemesi kazandırdık. Bunlar sizin talepleriniz doğrultusunda yapılan hizmetler. Cumhuriyet Mahallesi’nde mini bir millet bahçesini hayata geçirdik. Bugün de kullanıyoruz. Sokak Hayvanları Geçici Barınma Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni yaptık. Bunlar bizim Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahallesi’ne yaptığımız hizmetler.

ÇOK DEĞERLİ BİR NOKTADAYIZ

Fiili ve rakamsal boyutta bu bölgede fazlaca hizmet yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. Devam eden projelerimiz tüm hızıyla sürüyor. Fiili olarak yatırım anlamında çok büyük işlere imza attık. kültür, Kültür, sanat ve spor alanında geleceğe daha hızlı hazırlanması için çocuklarımızı donatmaya çalıştık. Bizim ilçemiz gelişmekte olan ve katma değer üreten bir bölge. Çok değerli bir noktadayız ve ilçemizi geleceğe hazırlamak noktasında yapmamız gereken birçok iş var. Yakın zamanda beyannamemizi de açıklayacağız. Biz laf değil icraat üretiyoruz, şehrimizi önemsiyoruz. Görev yaptığımız 5 yıl boyunca helal haram çizgisine özen gösterdik.

FARKLI BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Bütün mesaimizi ve yoğunluğumuzu halkımız ile ilçemizin yanında olmak için harcadık. Çayırova’da kovid süreci boyunca girmediğimiz ev kalmadı. İlçemizde 1 milyon maske dağıttık. 6 Şubat depremlerinde 5.5 ay deprem bölgesindeydik. Hatay Defne’de yaraları sarmak için mücadele ettik. Önümüzdeki 5 yılda daha farklı bir belediyecilik anlayışıyla yol yürüyeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için, vatandaşlarımızın 7’den 70’e tüm bireylerimizin yanında olmak için yol yürümek istiyoruz. Biz milletimizin ferasetine çok güveniyoruz. Şehrimizi geleceğe hazırlamak için hazırız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Yüksek İnşaat Mühendisi Bünyamin Çiftçi, esnaflardan gelen sorun, öneri ve talepleri dinledi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA SELAMLAŞTI

Esnaflarla yapılan buluşmanın ardından Bünyamin Çiftçi, Erhan Sarıdede ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafları iş yerinde ziyaret eden Başkan Çiftçi, kafede oturan Çayırovalı ilçe sakinleriyle de bir araya geldi ve kendilerine hayırlı günler diledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çiftçi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle mini bir toplantıda buluşan Başkan Çiftçi, vatandaşlara bugüne kadar yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında da bilgi aktardı.

Kaynak: Bülten