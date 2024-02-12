Çenesuyu Plajyolu galip

ÇAYIRTEPE 3’DE SIFIR YAPTI
İlk hafta maçında deplasmanda Derince GB’yi 2-1 yenen, geçen haftayı da bay geçen Çenesuyu Plajyoluspor, cumartesi günü Çayırtepe Gençlikspor ile karşılaştı. Turuncu-Siyahlı ekip, ilk iki maçında puan almayan rakibi karşısında tek golle galip geldi. Çenesuyu Plajyoluspor’a 1-0 kaybeden Çayırtepe Gençlikspor, ilk üç maçından da puansız ayrıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.