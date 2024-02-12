KOTO’dan Bakan Şimşek ile özel görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ilimizde, Kocaeli iş dünyası temsilcileri ile buluşma gerçekleştirdi. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetle katıldı.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN…

Toplantının akabinde Bakan Şimşek ile özel bir görüşme gerçekleştiren KOTO Necmi Bulut ile Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Kocaeli iş dünyası için önem arz eden sorunlar ve taleplerle ilgili rapor sundu. KOTO olarak Türkiye Yüzyılı’na üst düzey katkı sunmak üzere çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Bulut, “İş dünyamızın önündeki sorunların ortadan kaldırılması bu süreçte çok daha fazla önem arz ediyor” dedi.

KOTO’NUN SUNDUĞU RAPORUN KONU BAŞLIKLARI

KOTO’nun Bakan Şimşek’e sunduğu dosyanın konu başlıkları şöyle; Finansmana Erişim İle İlgili Alternatif Kaynakların Sunulması; Nefes Kredisi Projesi’nin ivedilikle hayata geçirilmesi, Kredi Garanti Fonu Kefaletli Kredilerin etkin kullandırılması hususu, Eximbank kaynaklarına ulaşmada yaşanan sorunlar, Katma Değer Vergisi İle İlgili Düzenleme Talepleri; Katma Değer Vergisi iadelerinin gecikmesi, yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelerle iş yapan firmaların KDV muafiyeti sorunu, Katma Değer Vergisi kanununda yer alan istisnaların fazlalığı, sektörler tarafından talep edilen düzenlemeler; dayanıklı tüketim malları sektöründe uygulanan vergilerin düşürülmesi, eğitim sektöründe uygulanan KDV oranlarının yüksek olması, kamuya iş yapan müteahhitlerin alacaklarının tahsili ile ilgili sorunlar, akaryakıt sektöründe yaşanan sorunlar, sağlık sektöründe yaşanan sorunlar, sigortacılık sektöründe yaşanan sorunlar; Gri Sigorta ve Mellce Sigorta ile anlaşması olan sigorta acentelerinin mağduriyeti, Trafik ve zorunlu sigortalarda yaşanan sorunlar, Sigorta Aracıları Arasındaki Haksız Rekabet ve Uygulamalar, Yetkisiz Kişilerin Sigortacılık Faaliyetlerinin Engellenmesi, ithalatta uygulanan ilave vergilerin işletmelerin rekabetçiliğini azaltması, özel tüketim vergisi indirimlerinin yaygınlaştırılması, kayıt dışının önüne geçilmesi, enflasyonist ortamın işletmeler üzerine olumsuz etkisi ve enflasyon muhasebesinin gerekliliği, OSB içerisindeki meslek liselerine desteklerin artması.

Kaynak: Bülten