Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu HT Solar Enerji’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Toplu iş görüşmelerinde işverenin teklifi kabul görmedi. Yapılan zam teklifine tepki gösteren işçiler fabrika eylem yaptı. İşçiler, “Açlıktan ölmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz”, “İşçiler açken patronlara huzur yok” diye sloganlar attı. İşçilerin sloganları fabrikada yankılandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.