Birleşik Metal İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu HT Solar Enerji’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. Toplu iş görüşmelerinde işverenin teklifi kabul görmedi. Yapılan zam teklifine tepki gösteren işçiler fabrika eylem yaptı. İşçiler, “Açlıktan ölmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz”, “İşçiler açken patronlara huzur yok” diye sloganlar attı. İşçilerin sloganları fabrikada yankılandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ