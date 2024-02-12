İYİ Parti kurucu yöneticisi o ilçede CHP’ye geçti

ÇAKMAK’IN ROZETİNİ HARUN YILDIZLI TAKTI
Karamürsel İlçe Bakanlığı'nın yeni üye katılım törenine CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Muhip Kanko ve Nail Çiler, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Ahmet Çakmak’ın rozetini CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı taktı. Çakmak’ın CHP saflarına katılmasıyla birlikte birçok kişi de CHP’ye üye oldu.
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI OLDU
İYİ Parti’den istifa ederek CHP saflarına katılan ve Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ahmet Çakmak’ın CHP’den belediye meclis üyesi adayı olacağı öğrenildi. Ahmet Çakmak, CHP’ye katılmasıyla ilgili olarak, “Tüm yaşamımı Karamürsel’de geçirmiş olmanın verdiği gururla inşallah Ahmet Çalık Başkanımızla birlikte Karamürsel’e sosyal belediyeciliği getirecek ve çok güzel işler yapacağız.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Körfez - Sırada körfez var
Kemal - etrafımda tanıdığım birçok chp li,, oluk, oluk gidip iyi partiliymiş gibi hareket ettiler, ve iyi partiye üye oldular,, çeşitli organlardan nemalandılar,, sonra da gemiyi birer birer terkediyorlar,, chp li olup hiç bir vasfı taşımayanlar yer bulamayanlar iyi partide yer de buldular, konum da,, AÇIKÇASI iyi partiliy miş gibi yaptılar,, hala da organize şekilde yapıyorlar,,,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.