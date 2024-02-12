İYİ Parti kurucu yöneticisi o ilçede CHP’ye geçti

ÇAKMAK’IN ROZETİNİ HARUN YILDIZLI TAKTI

Karamürsel İlçe Bakanlığı'nın yeni üye katılım törenine CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Muhip Kanko ve Nail Çiler, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Ahmet Çakmak’ın rozetini CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı taktı. Çakmak’ın CHP saflarına katılmasıyla birlikte birçok kişi de CHP’ye üye oldu.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYI OLDU

İYİ Parti’den istifa ederek CHP saflarına katılan ve Karamürsel’de geniş bir kesim tarafından tanınan Ahmet Çakmak’ın CHP’den belediye meclis üyesi adayı olacağı öğrenildi. Ahmet Çakmak, CHP’ye katılmasıyla ilgili olarak, “Tüm yaşamımı Karamürsel’de geçirmiş olmanın verdiği gururla inşallah Ahmet Çalık Başkanımızla birlikte Karamürsel’e sosyal belediyeciliği getirecek ve çok güzel işler yapacağız.” dedi.