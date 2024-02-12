Güneşspor 28 puanla tamamladı

DİĞER MAÇLARIN SONUCUNU BEKLEYECEK
Son iki maçından galibiyetle ayrılan Güneşspor, Pazar günü de deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Dilovası belediyespor’a konuk oldu. Rakibini Numan Okur (2), Ertuğrul Buğra, Oğuz Han Şimşek ve Melih Yiğit’in attığı gollerle 5-1 yenen Yeşil-Siyahlı ekip, puanını 28’e çıkardı. Ligde son hafta bay olan Güneşspor, düşme hattında bulunan Sırrıpaşa FK ile Kandıra GB’nin rakipleri karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Kandıra GB ve Sırrıpaşa FK, son maçlarını kazanmaları halinde küme düşecek takım Güneşspor olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.