Güneşspor 29 puanla tamamladı

DİĞER MAÇLARIN SONUCUNU BEKLEYECEK

Son iki maçından galibiyetle ayrılan Güneşspor, Pazar günü de deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Dilovası belediyespor’a konuk oldu. Rakibini Numan Okur (2), Ertuğrul Buğra, Oğuz Han Şimşek ve Melih Yiğit’in attığı gollerle 5-1 yenen Yeşil-Siyahlı ekip, puanını 28’e çıkardı. Ligde son hafta bay olan Güneşspor, düşme hattında bulunan Sırrıpaşa FK ile Kandıra GB’nin rakipleri karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Kandıra GB ve Sırrıpaşa FK, son maçlarını kazanmaları halinde küme düşecek takım Güneşspor olacak.