Sırrıpaşa FK kazandı

SON HAFTA DOĞANTEPE İLE OYNAYACAK
Pazar günü Derince Stadı’nda oynanan maçta son haftaların formda takımı, üç hafta önce lider Bağdatspor’a ligde ilk yenilgiyi tattıran Harb-İşspor’u 3-1 yenen Sırrıpaşa FK, puanını 27 yaptı, düşme hattının üzerine çıktı. Mavi-Beyazlı ekip, ligde son maçında deplasmanda Doğantepespor ile karşılaşacak. Sırrıpaşa FK, rakibini yenmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmaksızın ligde kalışını ilan edecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.