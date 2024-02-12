Kandıra düşme hattında

SUADİYE MAÇINA KALDI
Ligin ilk yarısına iyi başlayan, 10.haftada 14 puanla 6.sırada yer alan Kandıra GB, ikinci yarıda yaşadığı puan kayıplarından sonra düşme potasına geriledi. Pazar günü de deplasmanda oynayacağı Beylikbağıspor maçına çıkmayan Kandıra GB, 3-0 hükmen mağlup olduğu bu maçın ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. 26 puanla son haftaya düşme hattında giren Kandıra GB, cumartesi günü sahasında Suadiyespor’u konuk edecek. Yeşil-Beyazlı ekip, evinde oynayacağı bu maçı kazanması halinde kümede kalacak. Beraberlikte bile küme düşecek.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Amatörün haline bak son haftada suadiye bunlara gitmeyecek liğde kalacaklar oh ne güzel istanbul be
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.