Kandıra düşme hattında

SUADİYE MAÇINA KALDI

Ligin ilk yarısına iyi başlayan, 10.haftada 14 puanla 6.sırada yer alan Kandıra GB, ikinci yarıda yaşadığı puan kayıplarından sonra düşme potasına geriledi. Pazar günü de deplasmanda oynayacağı Beylikbağıspor maçına çıkmayan Kandıra GB, 3-0 hükmen mağlup olduğu bu maçın ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. 26 puanla son haftaya düşme hattında giren Kandıra GB, cumartesi günü sahasında Suadiyespor’u konuk edecek. Yeşil-Beyazlı ekip, evinde oynayacağı bu maçı kazanması halinde kümede kalacak. Beraberlikte bile küme düşecek.

Kaynak: SPOR SERVİSİ