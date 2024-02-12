Doğantepe maça 10 kişi geldi, 6 kişiyle bitirdi

Sonraki iki maçtan beraberlikle ayrılan, Play-Off yarışından uzaklaşan Bordo-Mavili ekipte, önce teknik direktör Ufuk Öğütveren takımdan ayrıldı, sonra da futbolcular. Doğantepespor, pazar günü kendisi gibi ligde hiçbir iddiası olmayan Suadiyespor ile deplasmanda karşılaştı. Bu maça 10 kişi çıkan Doğantepespor, maçta 8-3 geriye düştü. 60.dakikada ise yaşanan sakatlıklardan dolayı sahadaki oyuncu sayısı 6’ya inince de karşılaşma talimat gereği iptal oldu. Maçı 8-0 hükmen Suadiyespor kazanacak. Sezona Play-Off umudu ile başlayan iki takım da, son haftalarda maçlara zor çıkması, oyuncu bulamamaları gerçekten düşündürücü bir durum.