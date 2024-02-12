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Eşmespor yine kaybetti

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Son haftalarda sürekli puan kaybı yapan Eşmespor, Pazar günü de Uzuntarla Stadı’ndaki maçta konuk ettiği Menderes Gençlikspor’a 3-1 yenildi.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Eşmespor yine kaybetti mask
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MENDERES GENÇLİK GALİP

Bu gruba dahil bir diğer maçta da Eşmespor ile Menderes Gençlikspor karşılaştı. Uzuntarla Stadı’ndaki karşılaşmayı deplasman takımı Menderes Gençlikspor 3-1 kazandı. 30’ar puanlı iki takım da son iki hafta öncesinde ligde kalmayı garantilemişti. Uzuntarla Stadı’ndaki maçtan galip ayrılan Menderes Gençlikspor, puanını 33 yaptı. Son haftalarda galibiyeti unutan Eşmespor ise kadrosundaki birçok oyuncunun ayrılmasıyla gücünden çok şey kaybetti.

SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

23

21

1

1

79

16

64

2- Körfez G.B

23

16

3

4

39

18

51

3- Beylikbağıspor

23

16

2

5

64

26

50

 4-Suadiyespor

23

11

2

10

44

36

35

5-Doğantepespor

23

10

5

8

40

44

35

6-Menderes Gençlik

23

10

3

10

36

29

33

7-Eşmespor

23

9

3

11

35

37

30

8-Harb İş Spor

23

9

3

11

37

42

30

9-Güneşspor

24

9

4

11

37

34

28

10- Sırrıpaşa FK

23

8

3

12

35

42

27

11-Kandıra G.B

23

8

2

13

19

48

26

12-Dilovası Belediye

23

4

2

17

21

63

14

13-İhsaniyespor

23

1

1

21

6

57

1

 

TOPLU SONUÇLAR

Suadiyespor: 8 Doğantepe: 0 (h)

Eşmespor: 1 Menderes Gençlik: 3

Sırrıpaşa FK: 3 Harb-İşspor: 1

Dilovası Belediye: 1 Güneşspor: 5

Beylikbağı: 3 Kandıra GB: 0 (H)

Bağdatspor: 3 İhsaniyespor: 0 (H)

HAFTANIN MAÇLARI

Körfez GB-Eşmespor

Menderes Gençlik-Bağdatspor

İhsaniyespor-Beylikbağı

Kandıra GB-Suadiyespor

Doğantepespor-Sırrıpaşa FK

Harb-İşspor-Dilovası Belediye

# Körfez, hafta

12 Şub 2024 - 11:56 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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