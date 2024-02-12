Eşmespor yine kaybetti

MENDERES GENÇLİK GALİP

Bu gruba dahil bir diğer maçta da Eşmespor ile Menderes Gençlikspor karşılaştı. Uzuntarla Stadı’ndaki karşılaşmayı deplasman takımı Menderes Gençlikspor 3-1 kazandı. 30’ar puanlı iki takım da son iki hafta öncesinde ligde kalmayı garantilemişti. Uzuntarla Stadı’ndaki maçtan galip ayrılan Menderes Gençlikspor, puanını 33 yaptı. Son haftalarda galibiyeti unutan Eşmespor ise kadrosundaki birçok oyuncunun ayrılmasıyla gücünden çok şey kaybetti.

SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Bağdat Spor 23 21 1 1 79 16 64 2- Körfez G.B 23 16 3 4 39 18 51 3- Beylikbağıspor 23 16 2 5 64 26 50 4-Suadiyespor 23 11 2 10 44 36 35 5-Doğantepespor 23 10 5 8 40 44 35 6-Menderes Gençlik 23 10 3 10 36 29 33 7-Eşmespor 23 9 3 11 35 37 30 8-Harb İş Spor 23 9 3 11 37 42 30 9-Güneşspor 24 9 4 11 37 34 28 10- Sırrıpaşa FK 23 8 3 12 35 42 27 11-Kandıra G.B 23 8 2 13 19 48 26 12-Dilovası Belediye 23 4 2 17 21 63 14 13-İhsaniyespor 23 1 1 21 6 57 1

TOPLU SONUÇLAR

Suadiyespor: 8 Doğantepe: 0 (h)

Eşmespor: 1 Menderes Gençlik: 3

Sırrıpaşa FK: 3 Harb-İşspor: 1

Dilovası Belediye: 1 Güneşspor: 5

Beylikbağı: 3 Kandıra GB: 0 (H)

Bağdatspor: 3 İhsaniyespor: 0 (H)

HAFTANIN MAÇLARI

Körfez GB-Eşmespor

Menderes Gençlik-Bağdatspor

İhsaniyespor-Beylikbağı

Kandıra GB-Suadiyespor

Doğantepespor-Sırrıpaşa FK

Harb-İşspor-Dilovası Belediye