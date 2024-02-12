Eşmespor yine kaybetti

MENDERES GENÇLİK GALİP
Bu gruba dahil bir diğer maçta da Eşmespor ile Menderes Gençlikspor karşılaştı. Uzuntarla Stadı’ndaki karşılaşmayı deplasman takımı Menderes Gençlikspor 3-1 kazandı. 30’ar puanlı iki takım da son iki hafta öncesinde ligde kalmayı garantilemişti. Uzuntarla Stadı’ndaki maçtan galip ayrılan Menderes Gençlikspor, puanını 33 yaptı. Son haftalarda galibiyeti unutan Eşmespor ise kadrosundaki birçok oyuncunun ayrılmasıyla gücünden çok şey kaybetti.
SÜPER LİG A GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Suadiyespor: 8 Doğantepe: 0 (h)
Eşmespor: 1 Menderes Gençlik: 3
Sırrıpaşa FK: 3 Harb-İşspor: 1
Dilovası Belediye: 1 Güneşspor: 5
Beylikbağı: 3 Kandıra GB: 0 (H)
Bağdatspor: 3 İhsaniyespor: 0 (H)
HAFTANIN MAÇLARI
Körfez GB-Eşmespor
Menderes Gençlik-Bağdatspor
İhsaniyespor-Beylikbağı
Kandıra GB-Suadiyespor
Doğantepespor-Sırrıpaşa FK
Harb-İşspor-Dilovası Belediye
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.