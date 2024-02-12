Resmi Gazetede yayımlandı: Yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin lira

Aile ve Gençlik Fonu’nun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon kapsamında gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri desteklenecek, aile kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.
Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler her 6 ayda bir kamuoyu ile paylaşılacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.
Fonu yönetecek yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak. 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan fonun kredi miktarı her yıl artacak. Kamu kurumları, kanunun amacına uygun olarak planlanan projeler için fondan kaynak talep edebilecek.
Kaynak: Milliyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.