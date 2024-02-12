Yaşlı ve engellilerin şubat aylıkları hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ile yaklaşık 2,8 milyar lira tutarındaki engelli aylığının ödemesini yaptıklarını belirtti.
Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle engelli ve yaşlılara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artış olduğunu aktardı.
Göktaş, "Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 liradan 2 bin 797'ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya yükseldi." bilgisini paylaştı.
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, ocak ayından kaynaklanan farkla birlikte ödediklerini bildiren Göktaş, bu ay 6,3 milyar lira tutarındaki aylıkları hesaplara yatırdıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.