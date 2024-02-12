Sakarya'da düğün salonu boks ringine döndü

Tabakhane Mahallesi’nde bulunan düğün salonunda taraflar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı, kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.