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Körfez afete hazırlanıyor

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Körfez Belediyesi tarafından afet durumlarına hazırlıklı olmak amacıyla kurulan arama kurtarma ekiplerinin eğitimleri sürüyor.

Körfez afete hazırlanıyor mask
Körfez afete hazırlanıyor
Körfez afete hazırlanıyor
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Körfez Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Kentsel Arama ve Kurtarma Amirliği’ne bağlı hizmet verecek olan köpekli Arama Kurtarma timi eğitimlere başladı. Muhtemel bir afet anında destek verecek olan tim, düzenli olarak tatbikatlar uyguluyor.

Körfez Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Ülke olarak büyük bir afet yaşadık. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Körfez Belediyesi olarak bir nebze de olsa yaraları sarmak ve herhangi bir afet anında destek sağlamak amacıyla arama kurtarma ekibimizi kurduk. Ekiplerimiz belirli periyotlarla, oluşturulan tatbikat bölgelerinde eğitimlerini sürdürüyor. Ekibimiz şimdi ise köpekli arama kurtarma eğitimlerine ve tatbikatlarına başladı. Eğitimlerimiz aralıksız devam edecek" denildi.

Kaynak: İHA

# Körfez, hizmet

12 Şub 2024 - 12:58 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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